Supercoppa italiana, gli ascolti in tv: ecco i numeri delle tre gare. Tutti i dettagli

La Supercoppa ha riscosso successo nelle case degli italiani. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è stato un boom di ascolti per la prima edizione con le final four. Oltre il 30% degli italiani ha visto la finale di lunedì tra Inter e Napoli, superati gli 8,2 milioni di spettatori nel picco più alto.

Buoni numeri anche per le due semifinali (Inter-Lazio e Napoli-Fiorentina). La sfida tra biancocelesti e nerazzurri ha registrato un’audience media pari a 4.777.266 di appassionati con uno share del 22,7%. leggermente sotto la partita tra Mazzarri e Italiano, audience media 3.119.693 e share del 15,2%.