Supercoppa Italiana 2023-2024: si compone il tabellone. E la Lazio… Alla squadra di Sarri bastano due punti in due gare per certificare il secondo piazzamento

In attesa che sia ufficiale chi tra Lazio e Milan conquisterà il secondo posto e l’accesso alla Supercoppa italiana, intanto il tabellone prende forma. Napoli, accede come vincitrice del campionato, Inter e Fiorentina, come finaliste della Coppa Italia. In attesa dell’ufficialità della Lega di Serie A Napoli e Inter saranno testa di serie con i partenopei che se la vedranno con la Fiorentina e i nerazzurri che affronteranno una tra Lazio e Milan.

