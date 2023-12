Supercoppa, la Lazio non interessa ai sauditi? Il retroscena di Repubblica

Superoppa, procede a rilento l’organizzazione della manifestazione: pesa l’assenza di Milan e Juve. Lazio snobbata?

Un flop annunciato la Supercoppa Italiana. Ne è sicura l’edizione odierna di Repubblica, che parla di stadi piccoli, spogliatoi inadeguati e solo tre campi di allenamento per le squadre in partenza.

Anche per questo è nato lo scontro con la Lega, oltre per il fatto che la vendita dei biglietti va a rilento. Il motivo? L’assenza di due big come Juventus e Milan, con il popolo arabo poco interessato ad accorrere in massa negli stadi per non ammirare da vicino le due squadre. Lazio snobbata?