Supercoppa, i precedenti delle finali tra Lazio e Juventus

Supercoppa, la finale tra Lazio e Juventus si ripete: ecco tutte le scorse edizioni giocate fra i biancocelesti e i bianconeri

La storia si ripete: oggi andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana fra Juventus e Lazio al King Saud University per aggiudicarsi l’ultimo trofeo dell’anno. Quella fra le due compagini è un appuntamento abituale che negli ultimi vent’anni si è giocata ben quattro volte. La prima si è disputata nel 1998 al Delle Alpi e ha visto la Lazio ribaltare il risultato con un gol di Conceicao. La seconda finale si è giocata nel 2013 allo Stadio Olimpico, sulla scia della vittoria biancoceleste del 26 maggio ma la Juventus di Conte asfalta la Lazio con ben 4 reti a 0. Nel 2015 la storia si ripete a Pechino e i bianconeri portano a casa la coppa con un risultato netto di 2-0. Nel 2017 però i biancocelesti pareggiano i conti: la Lazio di Inzaghi infatti trionfa con un gol di Murgia nel finale, facendo esplodere di gioia lo Stadio Olimpico. Quella di oggi sarà la prova del nove per entrambe le squadre che proveranno in tutti i modi a terminare al meglio quest’anno.