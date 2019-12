Supercoppa, questa sarà la finale numero 23 nella storia della Lazio

Supercoppa, la finale di stasera di Supercoppa Italiana sarà la numero 23 della storia della Lazio secondo il Corriere della Sera

Mancano poche ore alla finale di Supercoppa Italiana fra Juventus e Lazio, in programma alle 17:45 al King Saud University Stadium. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, quella di Riyad sarà la numero 23 che giocherà la squadra biancoceleste nella sua storia. Tolte dal conteggio le due finali scudetto perse nel 1912/13 e 1913/14 e quella non giocata a causa della guerra nel 1914/15, la prima finale di un torneo a eliminazione è del 1937 quando la Lazio di Piola venne sconfitta dal Ferencvaros nella Mitropa Cup. Passano in rassegna anche le dieci finali di Coppe Italia giocate negli anni di cui sette vinte (1958, 1997/98, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2013/14, 2018/19), quella persa con la Fiorentina nel 1960/61 e alle due sconfitte contro la Juventus nel 2014/15 e 2016/17. Sette sono invece le finali giocate di Supercoppe Italiane: quattro vittorie (1998, 2000, 2009, 2017) e tre sconfitte (2004, 2013, 2015). Al conto si aggiungono anche la Coppa delle Alpi (1970/71, non riconosciuta dall’Uefa), Coppa delle Coppe (1998/99) e Supercoppa Europea (1999), e la sconfitta in Coppa UEFA contro l’Inter nel 1997/98.

Su 22 finale giocate, 14 sono le vittorie e 8 le sconfitte: stasera spetterà alla squadra di Inzaghi provare a portare a casa la prima finale disputata in Medio Oriente.