Supercoppa, la Lega di Serie A attende, l’Arabia Saudita rilancia

Supercoppa, come da contratto la finale dovrebbe giocarsi in Arabia Saudita

E’ ancora incerta la data e soprattutto il luogo in cui si svolgerà la finale di Supercoppa italiana tra Lazio e Juventus. Con molta probabilità alla fine verrà scelta l’Arabia Saudita e il match si disputerà a dicembre, nonostante il polverone che in questi mesi ha investito il paese arabo per quanta riguarda la pirateria.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il governo saudita infatti avrebbe preso contatti con la Img, società americana che gestisce i diritti tv esteri della Lega di Serie A, impegnandosi ad onorare il contratto da 110 milioni di euro qualora BeIn dovesse chiamarsi fuori. La nuova proposta è di 40 milioni per i diritti su cinque edizioni, più la possibilità di estendere l’accordo alla Coppa Italia, con un introito pari ad altri 15 milioni in 2 anni. Intanto la lega di Serie A attende la prima rata da 2,5 milioni che ancora non è stata incassata.