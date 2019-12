Supercoppa, continua il percorso Lazio Eternal Wonders

In vista della finale di Supercoppa che si giocherà all’estero, continua la campagna promozionale del territorio regionale

Come annunciato nei giorni scorsi, la società capitolina e la Regione Lazio, hanno stipulato un accordo per promuovere le bellezze territoriali della regione.

Una serie di video, pubblicati sulle pagine social della Lazio, saranno usati per far conoscere anche all’estero le peculiarità della nostra terra. Oggi il protagonista della clip è Marco Parolo, che vuole far conoscere alla popolazione di Riyadh, Ponza e Palmarola ma anche Pastena e Collepardo. Una meravigliosa iniziativa per esportare il Lazio, usufruendo della Supercoppa Italiana.