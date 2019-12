Supercoppa, tra calcio e diplomazia: pranzo in ambasciata per le dirigenze

Supercoppa, il pranzo in ambasciata per le dirigenze di Lazio e Juventus in vista della finale di Riyad secondo il Corriere dello Sport

Con lo stadio King Saud University al completo, è tutto pronto per la finale di Supercoppa Italiana fra Juventus e Lazio in programma alle 17:45. Secondo il Corriere dello Sport infatti le delegazioni delle due squadre si incontreranno nell’ambasciata per un pranzo. Sarà presente Claudio Lotito, desideroso di partecipare mentre i bianconeri Nedved e Paratici rimarranno in albergo con la squadra. La volontà del patron biancoceleste deriva anche dalla voglia di partecipare alla messa domenicale che ha trovato solo in ambasciata. Per la Lega Serie A non sarà presente il commissario ad acta Abete ma l’Ad De Siervo insieme al responsabile delle competizioni Butti. Poi tutto sarà pronto per giocare l’ultima finale dell’anno.