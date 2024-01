Biglietti Inter-Lazio Supercoppa: dettagli e info sull’acquisto dei tagliandi per la semifinale in programma il 19 gennaio

La Lazio ha comunicato sul suo sito ufficiale di aver aperto la vendita dei biglietti per la semifinale di Supercoppa con l’Inter. Cliccando sul link presente nel comunicato del club sarà possibile acquistare i tagliandi. I prezzi per i diversi settori dello stadio Al-Awwal Park di Riad oscillano tra i 45 e i 1000 euro.

Come comunicato dalla Lega Serie A, per poter entrare in Arabia Saudita sarà necessario richiedere il visto turistico elettronico. Ai tifosi biancocelesti sarà destinata la curva di destra, dei settori K e J, mentre ai nerazzurri toccherà quella di sinistra, dei settori C e D.