Super League, Florentino Perez: «Il calcio è cambiato, vogliamo salvarlo»

Florentino Perez, presidente della Super League e del Real Madrid, parla della nuova competizione europea ai microfoni di El Chiringuito. Le sue dichiarazioni.

SUPER LEAGUE – «Molti club importanti in Spagna, Italia e Regno Unito vogliono trovare una soluzione a una situazione finanziaria pessima. L’unico modo è giocare partite più competitive. Invece di giocare la Champions League, la Super League aiuta i club a recuperare i guadagni persi. Qui al Real Madrid abbiamo perso molti soldi, stiamo attraversando una situazione molto brutta. Quando non c’è profitto, l’unico modo è giocare partite più competitive durante la settimana. La Superleague salverà finanziariamente i club. Solo noi abbiamo perso 400 milioni di euro, non è stato fatto nulla in merito. Più partite competitive ci sono, più entrate genereranno per i club ed è così che sopravviveremoo a questa situazione. La Super League è la soluzione, il calcio deve cambiare».

GIOVANI – «Il 40% dei giovani non è interessato al calcio, perché ci sono troppe partite di bassa qualità. E abbiamo dovuto adattarci. I tifosi dai 16 ai 24 anni non sono interessati al calcio. Se i giovani trovano le partite di calcio troppo lunghe potrebbe essere perché non sono abbastanza interessanti … o forse dovremmo accorciare le partite di calcio».

CALCIO DEVE CAMBIARE – «Il calcio deve evolversi come ogni cosa nella vita. Il calcio deve adattarsi ai tempi in cui viviamo adesso. Il calcio sta perdendo interesse, i diritti televisivi stanno diminuendo. Volevamo fare la Super Lega, la pandemia ci ha dato urgenza: ora nel calcio siamo tutti rovinati. Il calcio deve cambiare per essere più attraente a livello globale. Invece di fare la Champions League perché ha perso interesse come aveva nel 1950, il cambiamento arriva e anche all’epoca FIFA e UEFA erano contrarie. Ma è così che è cambiato il calcio».

PIRAMIDE ECONOMICA – «Diventerà una piramide perché noi grandi club avremo più soldi e potremo investirli comprando giocatori… se i grandi club perdono i loro soldi come sta accadendo, l’intero sistema calcistico crolla, come con la Champions League».

UEFA – «Parleremo con la UEFA, come abbiamo detto nel comunicato. Dobbiamo discutere con la UEFA i 5 posti a disposizione nella Super League. La UEFA ha lavorato al nuovo formato della Champions League ma sinceramente non lo capisco. Vogliamo salvare il calcio. La UEFA è un monopolio ma deve essere più trasparente. Vogliamo salvare il calcio per i prossimi 20 anni, è in un momento di grave pericolo. Se vinci, ricevi da € 120 a € 130 milioni dalla UEFA ma con la Super League guadagneremo molto di più».

UEFA – «Loro (la UEFA) credono che siamo di loro proprietà e possono fare quello che vogliono con noi, e si sbagliano. Tebas? Deve mostrare rispetto. Manchester-Barcellona sarà sempre più attraente di Manchester contro una squadra più piccola».

PREMIER LEAGUE – «Anche in Premier League, se i top club sono economicamente più forti, anche tutti gli altri club diventeranno più forti. È una conseguenza. Vogliamo dialogare con la UEFA come abbiamo proposto nella Super League, vogliamo salvare il calcio».