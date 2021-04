Super League, Cairo: «Agnelli e Marotta traditori, devono vergognarsi»

Urbano Cairo esplode di rabbia dopo l’annuncio della Super League: le sue parole su Andrea Agnelli e Beppe Marotta

Urbano Cairo ha parlato dopo l’assemblea di Lega Serie A: le sue parole relative alla Super League riportate da Sportface.

DURO -ATTACCO – «Marotta non può rappresentare la Lega in Figc, è un traditore e deve dimettersi. Sta attentando alla vita di questa associazione, lo stesso discorso vale per Agnelli. Devono vergognarsi, il progetto Superlega non andrà in porto ma anche solo pensarlo significa attentare alla vita della Lega Serie A. Sono stati dei Giuda, perchè pare che il documento della Superlega sia stato depositato il 10 gennaio. Come puoi venire a parlare di solidarietà quando hai sabotato la trattativa per i fondi?».