Monza, Stroppa: «Dal mercato potrebbero arrivare sorprese di calibro»

Giovanni Stroppa è pronto per l’avventura in Serie A alla guida del Monza: per La Gazzetta Sportiva, ecco le sue parole

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato della nuova stagione di Serie A ai microfoni de La Gazzetta Sportiva. Le sue dichiarazioni:

SERIE A – «Non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione. Ci siamo presi la giusta pausa e ora siamo carichi per ripartire. Sono focalizzato su ciò che dovremo fare. Sarà un campionato anomalo sotto tanti aspetti e il paradosso è che avremo più sosta in inverno che non ora dopo la fine dei campionati».

MERCATO – «Giocare con il mercato aperto si rischia di allenare una squadra che poi potrebbe essere rivoluzionata. Il sogno sarebbe avere tutto pronto per il primo giorno di ritiro, ma è impossibile. La proprietà ha capacità manageriali di alto livello e potrebbero arrivare anche sorprese di grosso calibro. Io ho già dato la mia lista a Galliani».