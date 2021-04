Stroppa: «Vi racconto Lazio Milan. Rinnovo Inzaghi? Farà come Ferguson»

Giovanni Stroppa, ex giocatore della Lazio e attualmente tecnico del Crotone, ha parlato del match col Milan e non solo

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Giovanni Stroppa ha parlato di Lazio Milan e del futuro di Inzaghi.

LAZIO MILAN – «La Lazio ha preso cinque gol dal Napoli, in uno scontro diretto non può succedere. Anche se gli azzurri sono in una forma smagliante e lottano per la Champions. Lazio-Milan farà da spartiacque per i rossoneri. Il Milan nelle difficoltà dà sempre il meglio di sé».

RINNOVO INZAGHI – «Simone sarà il Ferguson della Lazio, ha un grande rapporto con tutto l’ambiente. E sta facendo bene»