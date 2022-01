Strakosha non rinnoverà: si apre il casting per il nuovo portiere. I nomi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Thomas Strakosha non rinnoverà il contratto con la Lazio: si apre quindi il casting per individuare il nuovo portiere

Uno dei compiti di Igli Tare per il prossimo mercato estivo sarà trovare un nuovo portiere. Thomas Strakosha – infatti – non rinnoverà il contratto con la Lazio e se ne andrà a parametro zero.

Secondo TMW, i più caldi in Italia sono quelli di Cragno, 27 anni e di Vicario, 25 anni, sempre di proprietà dei sardi ma in prestito all’Empoli, che in estate verserà 10 milioni per acquistarne l’intero cartellino. Più defilato Meret del Napoli: accostato più volte alla Lazio ma mai realmente vicino. La pista estera porta a Kepa del Chelsea, che Sarri ha già allenato proprio a Londra. È chiuso da Mendy e può partire, anche se l’operazione per i costi (anche in caso di prestito l’ingaggio rimane altissimo) è molto difficile.