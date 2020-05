Strakosha: «In quattro anni siamo cresciuti insieme. Lazio Atalanta la gara della svolta»

Strakosha, le parole del portiere della Lazio in merito alla ripartenza e allo spirito che avrà la squadra al ritorno in campo

Thomas Strakosha, portiere della Lazio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

«Se ritorniamo con la testa dove ci siamo lasciati, presto ritroveremo il ritmo e torneremo a far divertire la gente. Se non hai la carica quando sei secondo in classifica, vuol dire che questo sport non fa per te… In quattro anni siamo cresciuti insieme non solo dal punto di vista del gioco, ma anche della mentalità. La nostra stagione è cambiata dopo la gara interna contro l’Atalanta. Dallo 0-3 siamo riusciti a passare al 3-3. Da allora siamo diventati più consapevoli delle nostre qualità».