Lazio, Strakosha: «Rachica ottimo, ci darebbe una grande mano»

Un altro passaggio dell’intervista rilasciata da Thomas Strakosha, il portiere della Lazio, ai microfoni di FanZone, tra condzione fisica e spunti di mercato:

CONDIZIONE – «Grazie a Dio sto bene, a volte le persone parlano troppo. Quando si tratta di salute non è giusto farlo. È il mio avvocato a occuparsi di queste cose. Sto bene e mi sto allenando. Un stop così lungo di tre mesi non credo sia mai successo, sarà difficile per tutte le squadre dal punto di vista fisico. Non è facile riprendere la forma, le partite non saranno le stesse, ma non sarà un nuovo campionato. Vedremo qualcosa di diverso».

CALCIOMERCATO – «Rachica? È un ottimo giocatore, anche come uomo. Se venisse qui, ci darebbe una grande mano. Sul campo sa sempre cosa fare».