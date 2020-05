Lazio, Strakosha nostalgico su Instagram e Milinkovic lo prende in giro…

Lazio, a Strakosha manca giocare e a Milinkovic… manca Strakosha! Il siparietto tra i due biancocelesti è social

Manca il campo, manca vedere la palla gonfiare la rete, mancano le voci dei tifosi che riempiono gli stadi. L’adrenalina prima di una gara e la coesione dello spogliatoio. Il campionato è fermo e non resta che ricordare i momenti in cui la normalità non era un’eccezione, come ha fatto Thomas Strakosha che – su Instagram – si è lasciato andare con un: «Mi manca giocare».

Prontamente, però, è arrivata anche la risposta di Milinkovic che, tra il serio e il divertito, ha commentato: «Mi manchi».