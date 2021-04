Strakosha, una stagione a dir poco deludente: addio vicino

Thomas Strakosha è senza alcun dubbio il giocatore che ha maggiormente deluso in questa stagione: la situazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato i giocatori che hanno maggiormente deluso in questa stagione. In casa Lazio i fari non possono non accendersi su Thomas Strakosha.

L’estremo difensore ha perso il posto a favore del 39enne Pepe Reina. Soltanto sei presenze per lui fino a questo momento. Uno scarso impiego che è frutto di una fiducia che pare essere venuta meno, ma anche dei tanti infortuni che hanno colpito l’albanese. E ora il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Formello, visto un rinnovo che appare a dir poco complicato.