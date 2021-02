Strakosha, grana da risolvere: ora attende la chiamata della Lazio

Strakosha è diventata una situazione da risolvere in casa Lazio: il giocatore potrebbe tornare nel weekend per un confronto con la società

Hanno fatto parecchio rumore le parole di Strakosha: il portiere ha lasciato aperta la porta all’addio direzione Bundesliga. Proprio in Germania, l’estremo difensore sta effettuando un ciclo di terapie al ginocchio.

Nel mirino del giocatore c’è il rientro tra i convocati contro il Bayern Monaco, per la Champions. In Italia, però, potrebbe tornare già a fine settimana e avere un confronto con la dirigenza. Le parti dovranno discutere anche del rinnovo: va in scadenza nel 2022.