Strakosha in panchina al Brentford: quando lasciare la Lazio non paga

Dopo aver lasciato la Lazio a parametro zero in estate, Thomas Strakosha sta vivendo un’annata complicata al Brentford

Thomas Strakosha ha deciso in estate di lasciare la Lazio a parametro zero e di trasferirsi al Brentford a parametro zero. L’avventura però non sta andando come l’estremo difensore sperava: una sola presenza in coppa e la retrocessione a terzo portiere nelle gerarchie.

Come riportato dal Corriere della Sera, quello di Strakosha è solo l’ultimo di addii alla Lazio poco fortunati: da Biglia a Keita, passando anche per Felipe Anderson. Pure Luiz Felipe col Betis sta giocando poco. Quando lasciare Formello non paga.