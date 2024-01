Ex Lazio, Strakosha rivela: «Ringrazierò per sempre Simone Inzaghi, ecco perchè»

Ex Lazio, Thomas Strakosha ha parlato della sua esperienza al Brentford non dimenticando Simone Inzaghi: le dichiarazioni

Intervistato da Gianluca Di Marzio, Thomas Strakosha, ex Lazio, ha dichiarato:

PAROLE – «Sinceramente ho bisogno di giocare e bisogna trovare una soluzione anche con la società. So quello che merito e quello che ho fatto nella mia carriera. So chi sono quindi bisogna trovare una soluzione perché io voglio giocare. Non sarei mai venuto per fare la panchina. Non l’ho fatto mai in vita mia e quindi non lo faccio di certo adesso. Ho avuto un lungo infortunio l’anno scorso e ci sta perché nella vita può passare di tutto. Non si molla… anche se quest’anno mi aspettavo qualcosa in più. Ora voglio solo star bene e per questo devo trovare una soluzione. Ringrazierò per sempre Simone Inzaghi, perché mi ha dato la possibilità di giocare quando ero ragazzino alla Lazio. Di solito nessuno dà fiducia a un portiere così giovane in Italia. A parte Donnarumma, non credo che ci sia stato un altro così giovane, almeno non con la Lazio. Inzaghi è una persona eccezionale, lo ringrazio di cuore. E come allenatore sta dimostrando che è veramente forte. Avere la fiducia di un allenatore come lui è tanta roba e spero per lui che sia l’anno dello Scudetto».