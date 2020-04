Strage di Hillsborough, Leiva ricorda le vittime: «Mai dimenticare» – FOTO

Strage di Hillsborough, trentuno anni fa andava in scena la tragedia più grande del calcio inglese

31 anni fa il 15 aprile del 1989 si consumava la più grande tragedia del calcio inglese. All’ Hillsborough Stadium di Sheffield 94 tifosi del Liverpool perdono la vita (saranno poi 96 in totale) e circa 800 rimangono feriti a causa di una terribile calca formata in uno dei settori dello stadio che occupava molta più gente di quanta ne potesse contenere.

Quel giorno allo stadio era in programma il match tra il Liverpool e il Nottingham Forest per l’accesso in finale di FA Cup. Una tragedia tristemente nota che nessuno deve dimenticare. Anche Lucas Leiva ha voluto ricordare le vittime con un post su Instagram: «Mai dimenticare», perché non si può e non si deve morire per una partita di calcio.