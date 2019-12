Store in centro, Canigiani: «Ci sarà la presenza dei calciatori…»

Marco Canigiani è intervenuto per parlare del nuovo store laziale

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei per fare il punto della situazione riguardante l’apertura dello store biancoceleste in programma domani. Ecco ciò che ha detto.

STORE IN CENTRO – «Ci sarà un evento di apertura con la presenza dei calciatori, stiamo cercando di coinvolgerne il più possibile. Non sarà aperto al pubblico che resterà all’esterno del negozio, ma stiamo organizzando il tutto per intrattenere e per creare un momento di contatto con i protagonisti. L’area va gestita in termini di sicurezza in un certo modo, ma vale la pensa esserci perchè ci saranno bei momenti anche per la gente. L’interno del negozio è visibile anche dall’esterno, il tutto durerà un’ora e mezza circa, ci aspettiamo che già prima delle 17:30 possano iniziare ad arrivare i tifosi».