Stengs Lazio, INDISCREZIONE che cambia tutto! Può decollare QUELLO scambio

Stengs-Lazio, indiscrezione che cambia tutto: riprende quota l’idea dello scambio alla pari con Isaksen. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, nelle prossime settimane nel calciomercato Lazio potrebbe riaprirsi una clamorosa pista a sorpresa: quella che porta a Stengs del Feyenoord, già sondato a maggio e giugno.

Il club di Rotterdam aveva insistito per uno scambio con Isaksen, il DS Fabiani lo aveva rifiutato, ma possono cambiare ancora gli scenari di mercato anche perchè il danese non rappresenta una prima scelta per Baroni. Riflessioni in corso.