Stendardo non ha dubbi: «Il doppio confronto con il Napoli sarà entusiasmante, ecco perchè»

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss in occasione del doppio confronto con il Napoli di Coppa Italia e campionato per la Lazio, l’ex difensore Stendardo rilascia queste considerazioni

PAROLE – McTominay ha fatto un gran colpo e prezioso è stato il suo gol al Torino, Scott è un giocatore universale, un valore aggiunto che Conte utilizza nel migliore dei modi. L’Atalanta è lì, su in classifica. Se la squadra di Gasperini avrà continuità ed atletismo per tutto il tempo allora sarà una pretendente. La prossima partita contro il Milan sarà molto interessante per capire le ambizioni nerazzurre. La doppia sfida tra Napoli e la Lazio sarà entusiasmante, due squadre che giocano un calcio in maniera eccezionale