Stendardo Lazio: «Credere al quarto posto, ha le carte»

Stendardo Lazio, le parole dell’ex difensore biancoceleste sulla sua prospettiva per i capitolini in questa stagione di Serie A

Stendardo Lazio, il passato in biancoceleste è riaffiorato nei ricordi di Guglielmo Stendardo, difensore biancoceleste tra il 2005 ed il 2012 (con l’eccezione tra il 2008 ed il 2009). L’ex giocatore di Sampdoria e Napoli ha infatti parlato della sua ex società ai microfoni di Radiosei dove ha dichiarato che:

«La Lazio è partita molto bene, andando anche oltre le aspettative. Bravo il tecnico a plasmare pure i nuovi. Tuttavia, oltre ai valori, sono emersi anche i limiti a lungo andare; però è una squadra che deve necessariamente continuare a credere al quarto posto perché ha tutte le carte in regola per poterlo fare, a patto che ci sia la determinazione di inizio stagione. Il tecnico è determinante in questo: nel far credere la squadra nei propri mezzi».

«Le prossime 9-10 gare sono determinanti, tra l’altro c’è il derby nel mezzo; mi auguro che la Lazio possa sbagliare il meno possibile. Deve invertire la tendenza degli ultimi risultati e anche di qualche prestazione».