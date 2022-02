Stendardo: «Bisogna dare tempo a Sarri. Tare? Non ha bisogno dei miei consigli»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Guglielmo Stendardo ha parlato sulle colonne de Il Messaggero della Lazio di Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni

Guglielmo Stendardo, ex difensore della Lazio, ha parlato al Il Messaggero a margine della presentazione della nona edizione del Corso di Team Manager alla Luiss.

ELIMINAZIONE DALLA EL – «La Lazio non meritava di uscire. Ha giocato un buon calcio e piano piano sta assimilando tutte le idee di Sarri. A volte perde continuità nei risultati e ha qualche problema in fase difensiva visti gli errori individuali, ma sta cominciando a recepire le direttive del tecnico, che reputo il migliore in circolazione e un vero maestro di calcio. Serve tempo».

PROBLEMI DIFENSIVI – «Si può sempre migliorare, ma io un difensore centrale e un centrocampista li prenderei. Reputo Tare un grande ds, non ha bisogno dei miei consigli, ma se si aggiungesse un giocatore per reparto, l’organico della Lazio – che è già competitivo – diventerebbe davvero importante».

CABRAL – «Non era facile fare mercato, tutte le società hanno patito le conseguenze del Covid. Tolta la Juventus e in parte l’Inter, non ricordo grandi operazioni in questa sessione da parte di nessun club».

IMMOBILE – «Ciro è un attaccante formidabile, i numeri schiacciano le parole. Scarpa d’Oro, persona perbene… è davvero il valore aggiunto di questa squadra. Mi auguro che possa restare a lungo».