Pioli a Dazn: «Siamo stati meglio della Lazio, vittoria fondamentale»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della sfida vinta a San Siro contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli è intervenuto a DAZN dopo Milan-Lazio. Le sue dichiarazioni:

PIU’ SODDISFAZIONE PER LA VITTORIA O PAURA PER LEAO – «La soddisfazione per la bella prestazione e la vittoria. Il campionato sta andando verso la fine, non siamo contenti della classifica e oggi era troppo importante. Come ha detto Bennacer, se Rafa starà bene meglio, se no possiamo fare una grande partita senza un giocatore come lui».

LEAO – «L’ho visto adesso, era sereno, si sentiva bene. Ma in queste situazioni muscolari sarà importante fare le valutazioni domani. Non credo sarà una cosa particolarmente grave ma giochiamo tra 4 giorni. L’importante è giocare bene a calcio, e lo abbiamo fatto senza un grande giocatore come Rafa».

LEAO SI E’ FERMATO IN TEMPO – «Da quello che mi ha detto lui sì, mi fido dei miei giocatori. Sarà importante domani, come si alzerà domani mattina. Se è uscito qualcosina ha avuto, ma era sereno e questo mi fa ben sperare».

BENNACER – «Ha fatto una gran partita in entrambe le fasi. Isma è un giocatore forte, completo, se è al 100% fisicamente è di altissimo livello. L’impressione è che con i tre centrocampisti siamo una squadra più compatta ma anche solida e altrettanto imprevedibile. Abbiamo centrocampisti completi, molto duttili, posso usarli in costruzione e nell’inserimento».

AL TOP DELLA CONDIZIONE – «La squadra sta bene, si è vista la differenza tra noi e loro per la brillantezza anche perché da mercoledì han cambiato pochi giocatori, noi quasi tutti. Eravamo freschi, brillanti. Mercoledì avremo le energie necessarie per affrontare quella partita».

INTER – «Ho provato a essere bravo e lucido nelle partite di campionato dopo aver passato il turno col Napoli. Credo di esserci riuscito, ora proviamo tanta emozione e felicità nel giocare questa partita qua. Ce la dobbiamo godere, la prepareremo nel modo migliore. Ci siamo meritati questo palcoscenico, giocheremo con la serenità necessaria di cui abbiamo bisogno».

COSA HA DETTO A THEO – «Cose nostre… Mi piace parlare con i miei giocatori, chiedergli le sensazioni. Gol più bello questo o l’Atalanta? Questo è stato fantastico, come quello. Per loro questa è una stagione stancante, ha avuto bisogno di recuperare energie. È un giocatore di altissimo livello, deve diventare il miglior terzino del mondo. Se hai un’ossessione devi arrivare ai massimi livelli».