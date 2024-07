Stefano Mauri: «SCOMMESSE? Il momento PIU' DIFFICILE della mia vita, quando mettono il tuo nome in PRIMA PAGINA...»

L’ex capitano della Lazio Stefano Mauri ha parlato della vicenda di calcioscommesse che lo aveva visto implicato nel 2011

L’ex capitano della Lazio Stefano Mauri ha parlato dell’operazione Last Bet della vicenda di calcioscommesse che lo aveva visto implicato nel 2011. Di seguito le sue parole a TvPlay.

«È stato un momento difficile, quasi sicuramente il momento più difficile della mia vita, non della mia carriera. Essere accostato a queste vicende, essere sbattuto sui giornali con dei titoli anche importanti, e infine essere poi arrestato. Il peso non lo sento più ma non lo sentivo neanche prima. Chiaro che quando leggi i giornali e il tuo nome viene messo in prima pagina o comunque a caratteri cubitali, poi dopo quando vieni assolto o comunque viene detto che non c’entri niente o non hai nessuna colpa viene scritto in piccolissimo in un angolo che neanche si legge».