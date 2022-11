Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic e delle voci di mercato intorno al serbo

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Milinkovic-Savic:

«Milinkovic non è un giocatore normale, ma mi chiedo come mai molti club non lo hanno almeno avvicinato. Quantomeno all’estero».