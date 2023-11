Impallomeni spiega: «Scintille Sarri-Mourinho? Derby non tradizionale»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato le ultime scintille tra Sarri e Mourinho in vista del derby

A TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Lazio-Roma:

«E’ un derby non simbolico, tradizionale. Da un punto di vista della classifica può essere un punto di svolta, soprattutto per la Roma. Perché può scollinare e vedere uno scenario diverso, visto il Napoli che è adesso e le altre che traballano. Con Lukaku devi pensare di poter entrare in Champions. Davanti ci possono essere problemi. Se una cede, devi farti trovare pronto».