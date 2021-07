Stefano Fiore: «Aria di rinnovamento alla Lazio, era necessario»

Stefano Fiore è convinto che l’aria di rinnovamento che si respira alla Lazio era necessaria dopo i tanti anni di gestione Inzaghi

Stefano Fiore, intervistato da Radio Incontro Olympia, ha parlato del mercato della Lazio e dell’avvento di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste al posto di Simone Inzaghi:

«Non mi sembra che al momento ci siano molti movimenti. È arrivato un ottimo allenatore. Sembra ci sia aria di rinnovamento e cambiamento e, di questo, la Lazio ne aveva bisogno al di là di come si sono lasciati con Inzaghi. Era il momento di dividersi, sia per la Lazio che per Simone di cambiare aria».