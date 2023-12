Fiore sulla Lazio: «Situazione paradossale. Lotito...»

Stefano Fiore, ex calciatore della Lazio, ha commentato il momento dei biancocelesti di Sarri: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TV Play, Stefano Fiore ha dichiarato:

«La Lazio? La situazione è paradossale, il popolo laziale non vive in maniera serena quello che sta accadendo. L’andamento in campionato non è straordinario, ma non si può sempre vincere dominando l’avversario. Dico che il calcio è fatto di momenti, la prestazione non è stata di alto livello. In Champions è andata leggermente meglio, ma molti giocatori non si stanno esprimendo sui livelli dello scorso anno. La squadra di Sarri non esprime un grande calcio, ma l’importante era comunque vincere. È possibile che ci sia qualcosa che non va, l’intervento del presidente Lotito è legato a qualche malumore che c’è all’interno della squadra. Sarri non si è presentato in conferenza stampa? Forse ha fatto bene, a volte a caldo si può esagerare con le dichiarazioni».