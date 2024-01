Lazio Napoli, Fiore spiega: «Partita noiosa, ecco cosa mi aspettavo dalla squadra di Sarri»

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha analizzato la sfida di domenica pomeriggio tra i biancocelesti e il Napoli: le dichiarazioni

Ospite a Tv Play, Stefano Fiore ha parlato così dì Lazio-Napoli:

PAROLE – «Milan-Bologna è stata una bella partita, si è giocato a viso aperto. Una gara spettacolare e divertente. Mi aspettavo molto di più da Lazio e Napoli: per diversi motivi è stata una partita complicata per entrambe, gli azzurri avevano tante assenze mentre la Lazio doveva osare qualcosa in più. Avrebbe potuto consolidare il buon momento ma ne è venuta fuori una gara poco spettacolare e a tratti noiosa».