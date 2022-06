Fiore: «Prima annata di Sarri alla Lazio positiva, su Milinkovic...»

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha analizzato la prima stagione di Sarri e il futuro di Milinkovic-Savic

Intervistato da TMW Radio, Stefano Fiore ha parlato così della Lazio:

«Se la prossima stagione sarà quella vera di Sarri alla Lazio? Molto dipenderà dal mercato. Il primo anno di Sarri è da considerarsi positivo, non è da buttare, ma si è visto che quando sono mancate alcune pedine nell’undici la Lazio si è smarrita. Se Lotito seguirà le indicazioni di Sarri, e con il rinnovo ci credo, penso si potrà fare. Sergej ai saluti? Si dice sempre così, poi resta sempre. Il nocciolo penso sia quello che chiede Lotito. Non mancano gli estimatori, dipenderà da quanto si chiede e dalla volontà di Milinkovic. Luis Alberto? Probabilmente potrebbe essere sacrificato. Se c’è uno che per la gestione tattica della rosa potrebbe essere sacrificato è lui, anche se per me è molto bravo e importante».