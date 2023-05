De Grandis sicuro: «Le parole di Milinkovic sanno di addio»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato le parole di Milinkovic-Savic al termine di Lazio-Lecce: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha commentato così le parole di Milinkovic-Savic dopo Lazio-Lecce:

«E’ un momento non positivo della Lazio. Nel finale ha fatto tanti cross ma servirebbe qualcuno che si fa sentire di più in area. La Lazio palleggia molto bene di solito, adesso lo fa peggio. Non sta benissimo fisicamente. Gli manca un po’ di brillantezza. Parole di Milinkovic? Le leggo come un addio. Per forza di cose va via altrimenti la Lazio lo perderebbe a zero. Ha una qualità superiore e può aspirare a una sqaudra top in Europa. E’ giusto che i tifosi siano affezionati a lui e che non lo critichino se dovesse andar via. Del Lecce mi è piaciuto che non si è fatto travolgere dal pessimismo dopo il rigore sbagliato».