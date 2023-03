Stankovic: «La Lazio mi ha dato una grande opportunità»

L’allenatore blucerchiato ha rilasciato una lunga intervista in cui ha anche parlato della sua storia passata in maglia biancoceleste

La Lazio non è solo la prima squadra italiana per Dejan Stankovic, ma per il tecnico blucerchiato, ha un posto speciale nel suo cuore.

L’allenatore della Sampdoria ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato del compianto amico Sinisa Mihajlovic e del suo rapporto con la piazza biancoceleste

SU MIHAJLOVIC- «Sinisa non può essere imitato, uno così non è replicabile.Mi ha fatto crescere più velocemente, mi ha spiegato la vita, dato un indirizzo. Gli ho sempre camminato di fianco. Nazionale, Lazio, Inter. I primi diciannove senza di lui, i venticinque successivi con lui. Gli chiedevo consigli su tutto, anche sulla vita privata. Era molto protettivo e in meno di un secondo arrivava dritto al punto. Per me era papà, se oggi sono questo, un uomo risolto, lo devo a lui»

LAZIO- «Io laziale o interista? La Lazio mi ha dato la prima grande opportunità, la più importante, e sarò sempre riconoscente a Cragnotti. Con l’Inter abbiamo cambiato la storia del club. Due tappe di una vita»