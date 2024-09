Stankovic Junior: «Mio padre nonostante siamo DISTANTI è sempre presente e riesce a fare anche QUESTA COSA»

Stankovic Junior, il figlio dell’ex Lazio rilascia delle belle e curiose dichiarazioni sul tecnico serbo: Ecco cos ha dichiarato

In occasione della conferenza stampa di presentazione come giocatore del Venezia, Stankovic Junior ha anche citato l’ex Lazio e Inter rivelando a riguardo quanto segue

PAROLE – Mio papà è sempre molto presente, anche se allenando in giro per il mondo siamo divisi. Lui però mi aiuta con i suoi consigli, anche in qualità di mister. Gli chiedo per esempio come migliorare nella costruzione dal basso e mi dice che ne pensa lui. Mi aiuta anche sul carattere, dove cerco di migliorare il più possibile per non mollare mai