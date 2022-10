Stankevicius contro Cassano: «Noi scappati di casa? Lui ha sbagliato il rigore contro la Lazio»

Marius Stankevicius ha risposto all’ex compagno di squadra Cassano che l’aveva attaccato durante “Muschio Selvaggio”

Continuano ad arrivare le risposte piccate dei soggetti chiamati in causa da Cassano durante “Muschio Selvaggio”. Dopo Ferrara e Batistuta anche Marius Stankevicius (ex compagno del fantasista ai tempi della Sampdoria) ha ricordato che nella finale di Coppa Italia persa contro la Lazio nel 2009 fu proprio un errore dal dischetto di Cassano a incidere sul risultato finale. Le parole del lituano a il Secolo XIX.

CASSANO – «Credo che non valga la pena fare una discussione su queste frasi: Antonio è bello così com’è, se lo vogliamo cambiare non va bene. Che Antonio abbia fatto la differenza in alcune partite, anche se non in tutte, è vero, ma in una squadra c’è bisogno di tutti. La sua fenomenalità era evidente, ma da solo non vinci niente. E a tutti capita di sbagliare, come a lui con il rigore in finale di Coppa Italia…».