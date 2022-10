Ferrara zittisce Cassano: «Taci che è meglio! Maradona non ti avrebbe mai voluto»

Antonio Cassano continua a far discutere. Nell’intervista a Muschio Selvaggio ha lanciato frecciatine a Ciro Ferrara e non solo

Per Antonio Cassano non solo i compagni di squadra che ha avuto alla Sampdoria erano “degli scappati di casa”, anche quelli che hanno giocato nel Napoli con Diego Armando Maradona si meritano la medesima descrizione. Queste parole, proferite nella lunga intervista a Muschio Selvaggio, hanno fatto arrabbiare parecchi ex calciatori. Tra questi Ciro Ferrara che si è scagliato contro l’ex attaccante della Sampdoria.

LE PAROLE – «Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa», questo il messaggio di Ferrara su Instagram.