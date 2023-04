Stagliano (ex FIGC): «Vi spiego perché la Lazio non rischia la penalizzazione». Le parole dell’ ex vicecapo dell’ufficio indagini della FIGC

Intervistato da Il Messaggero l’ ex vicecapo dell’ufficio indagini della FIGC, Mario Stagliano, ha spiegato cosa rischierebbero Lazio e Roma in merito al caso plusvalenze. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Rischi per le due squadre? Se guardiamo ai precedenti, direi nulla. A meno che nel corso delle perquisizioni non si siano stati trovati dei documenti, tipo scambio di mail nei quali qualcuno dica “Ho necessità di dare un valore X a questo calciatore perché devo risolvere dei problemi di bilancio. L’unico precedente che esiste in materia, infatti, è quello relativo al 1° fascicolo legato agli scambi tra la Juventus e altri club di due anni fa conclusosi con un nulla di fatto. Venne stabilito infatti che in mancanza di un criterio oggettivo, è impossibile stabilire il reale valore di un calciatore. Quindi o saltano fuori mail, intercettazioni, whatsapp o sms, oppure non accadrà nulla»