Staff in bicicletta, la Lazio corre sotto le Tre Cime di Lavaredo

La Lazio corre tra gli splendidi boschi del Cadore. Pedalare e poi correre, Inzaghi sa che non c’è tempo da perdere.

La Lazio intensifica gli allenamenti e immersa nel verde delle Tre Cime di Lavaredo comincia ad entrare nel vivo del ritiro. Corsa dell’intera rosa, Caicedo compreso, nonostante i rumors di mercato se non troverà una sistemazione potrebbe anche rimanere a Roma. Tanti giocatori da piazzare, diversi innesti ancora da prelevare. Reina arriverà in serata, Fares forse nei prossimi giorni, mentre difficilmente verrà nel Cadore Muriqi, che sarà out almeno 15 giorni causa infortunio. Prosegue la preparazione della rosa in attesa della prima – posticipata – amichevole. Ma in montagna vanno in scena anche i primi summit di mercato…