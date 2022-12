Stadio Olimpico, interventi sul terreno di gioco. E nel 2023...

Interventi massicci sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, che dovrebbe essere nuovo di zecca nel 2023

Interventi massicci sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, che dovrebbe essere nuovo di zecca nel 2023.

Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, Sport e Salute starebbe lavorando per migliorare i campo. Durante la sosta, il manto verde sarebbe stato sottoposto a una serie di interventi riguardanti la fittezza e la robustezza. Per far ciò, sono stati utilizzati mezzi tecnologici come le fitolampadine, in grado di riprodurre la luce naturale del sole, e prodotti naturali come amminoacidi vegetali e bioattivatori dello sviluppo. Ma sarebbero state eseguite anche diverse semine e cambiate per intero le due zolle nelle aree piccole del portiere. Insomma, i problemi potrebbero esser stati messi alle spalle.