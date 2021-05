Stadio Lazio, Vitek può offrire Tor di Valle a Lotito: la situazione

Vitek potrebbe offrire i terreni di Tor di Valle al presidente Lotito per far costruire lo Stadio della Lazio: la situazione

Si continua a parlare di stadio. E si continua a parlare di Tor di Valle. Stavolta, però, all’ex ippodoromo sarebbe legata la Lazio. Secondo quanto riportato da L’Espresso, il magnate Radovan Vitek – che ha acquistito i terreni insieme a Parsitalia – potrebbe offrire l’area al presidente Claudio Lotito.

Dopo il rifiuto della Roma di costruire lì l’impianto sportivo, l’imprenditore vorrebbe dare una nuova vita all’ippodromo, non è eslcusa comunque la volontà di riportarlo alla sua vocazione iniziale. La proposta di Vitek potrebbe esser ragionevole, visti i numerosi stacoli per la costruzione del centro ideato dal patron biancoceleste in Val Tiberina.