Nazionale, lo stadio Renzo Barbera di Palermo è il posto sicuro per l’Italia con le statistiche di Gazzetta.it

Stadio Renzo Barbera: una sicurezza italiana. Secondo delle statistiche riportate da Gazzetta.it, lo stadio di Palermo è una garanzia per gli azzurri, che giocheranno lì proprio lunedì sera contro l’Armenia. Un match che ai fini della qualificazione per Euro 2020 non è fondamentale ma la squadra di Roberto Mancini proverà a raggiungere le 10 vittorie consecutive. La nazionale ha vinto tutte le ultime 6 partite al Barbera, con 0 gol subiti in 4 di queste. Dal 1999 ad oggi l’Italia è imbattuta in casa, con 40 vittorie e 9 pareggi. Da tenere d’occhio anche Andrea Belotti che, in caso di gol, raggiungerebbe Zola, Cassano e Carapellese a quota 10 reti in azzurro.

