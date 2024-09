Stadio Flaminio Lazio, Veloccia: «Progetto NON facile. Serve un progetto e Lotito…». Le parole dell’Assessore all’urbanistica del Comune di Roma

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Maurizio Veloccia ha parlato così dello Stadio Flaminio e della posizione della Lazio:

PAROLE – «Flaminio? Da un lato a mio avviso sarebbe una soluzione ottimale, anche dal punto di vista simbolico per la Lazio. Il presidente è sembrato molto deciso e determinato. È ovvio che non è un progetto facile, non perché ci sono altre progettualità in corso ma anche perché è ovvio che fare uno stadio da 40 mila posti ha un impatto non indifferente sul trasporto sui parcheggi. Il presidente però ne è pienamente consapevole e lui ci ha detto che la fase due sarebbe stata quella di concentrarsi sulla struttura, oggi precaria, sull’interlocuzione con la sovraintendenza per l’ampliamento e la copertura, poi la mobilità e l’accessibilità in sicurezza dei parcheggi.

Serve un progetto, idee chiare e poi si va avanti. Dal punto di vista teorico i tempi di approvazione sono brevi, circa 6 mesi. C’è anche in essere una conferenza dei servizi di un altro progetto. C’è un ordine di gerarchie? C’è una scelta politica, la conferenza dei servizi può chiudersi anche positivamente ma ci sarà poi una votazione politica. Se ci dovesse essere un interesse pubblico allora ci sarebbe una gerarchia, si può competere ma su quel progetto».