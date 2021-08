Stadio Flaminio Lazio, Tosatti: «Vogliamo fare un regalo ai tifosi»

Sempre vivo il progetto Stadio Flaminio per la Lazio: ecco le parole dell’assessore allo sport del comune di Roma Veronica Tosatti

La Lazio continua a sognare lo Stadio Flaminio come nuova casa. Si sta lavorando al progetto in casa biancoceleste ed il presidente Lotito vorrebbe regalare questa gioia ai suoi tifosi. Di questa ipotesi ha voluto parlare anche l’assessore allo sport del comune di Roma Veronica Tosatti, che ha spiegato un po’ la situazione. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport.

«L’impianto presenta diversi vincoli. È vero che gli standard Uefa sono molto rigidi, ma siamo fiduciosi, attendiamo di ricevere un project dalla Lazio proprio per valutarne la fattibilità. Il nostro obiettivo è fare un bel regalo a tutti i tifosi biancocelesti. Cosa farà il Comune per sostenere il progetto? Se la Lazio presenta un project che gli Uffici ritengono valido, a quel punto entra in gioco la politica, che dovrà esprimersi a valutare su quale progetto puntare per poi, successivamente, procedere con una gara internazionale. Con Lotito, però, ancora non ho parlato».