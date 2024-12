Stadio Flaminio Lazio, via libera della Conferenza dei Servizi per la Roma Nuoto: svelati i costi del progetto

Stadio Flaminio Lazio, la Roma Nuoto non molla l’impianto romano e ha avuto il via libera dalla Conferenza dei Servizi

Come riportato da Il Tempo, la Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto della Roma Nuoto per la riqualificazione dello Stadio Flaminio. La prossima fase prevede l’analisi della sostenibilità economico-finanziaria del programma e, se anche questa avrà esito positivo , si passerà in Giunta e poi in Assemblea capitolina.

Secondo il quotidiano, inoltre, l’impianto della Roma Nuoto verrà a costare 55 milioni di euro e prevede la costruzione di una piscina olimpionica da 50 metri, di campi da padel, di una pista da pattinaggio e di una da hockey su ghiaccio. La Lazio osserva con attenzione.