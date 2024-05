Stadio Flaminio Lazio, Micheletti: «Il progetto di Lotito è ottimo, ecco perchè»

Micheletti, l’avvocato rilascia alcune dichiarazioni in merito al progetto del nuovo Flaminio su cui sta lavorando la Lazio

PAROLE – Un progetto che secondo me è il meglio che si potesse fare. Si tratta di un’opera che si basa su un manufatto del 1960. Il progetto è quello di uno Stadio molto arioso e si tratta di un’ariosità che gli Stadi moderni non hanno. Ora come ora è un rudere che il Comune vuole proteggere, un bene storico. L’ingegnere che lo progettò fu Nervi, che fu anche un progettista e si occupò della gestione dei lavori. Oggi, questo manufatto deve avere la sua funzione. Quali sono le criticità? Oggi facciamo quest’opera poggiandola su un telaio del 1960 e la concezione del calcio che c’era a quell’epoca, le esigenze di sicurezza, di accessibilità e di sfruttamento economico non sono le stesse. Le soluzioni urbanistiche praticate un tempo oggi sono cambiate: la Lazio ha fatto un progetto da 10 e lode, ma a condizioni date. Il punto è che un’opera deve poter respirare e inserirsi armonicamente nel contesto. Essendo un’opera edilizia non verrà fatta nessuna opera urbanistica per incrementare i parcheggi. Lo Stadio sarà molto bello a vedersi, ma il paradosso è che costa molto più così che rifacendolo da zero