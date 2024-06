Stadio Flaminio Lazio, Lotito SBOTTA: «Voi fate tutto facile, ma Roma non è nata in un giorno»

Stadio Flaminio Lazio, Lotito sbotta a chi gli chiede della presentazione del progetto: le frasi del patron biancoceleste

Botta e risposta tra l’assessore Onorato e il presidente della Lazio Claudio Lotito, che tramite Il Messaggero replica così alle parole di chi dice di non voler aspettare in eterno la presentazione del progetto per lo Stadio Flaminio.

LE PAROLE – «La prossima settimana? Non lo so. Voi fate tutto facile, io sto ancora facendo mille verifiche del caso. Roma non è nata in un giorno» ha dichiarato il numero uno del club biancoceleste.